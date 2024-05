85-Jährige bestohlen „Fensterputzer“ entpuppen sich als dreiste Diebe

Einer 85-jährigen Frau aus Giesenkirchen hat ein Diebes-Duo am Montag, 13. Mai, gegen 15.30 Uhr Schmuck gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelten ein Mann und eine Frau am Nachmittag bei der Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter einer Agentur für Haushaltshilfe aus. Da die 85-Jährige sich dort erst wenige Tage zuvor angemeldet hatte, ließ sie das Duo herein, in dem Glauben diese kämen zum Fensterputzen. Unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto holen zu wollen, verließ der Mann den Raum. Die Frau unterhielt sich in dieser Zeit intensiv mit der Seniorin. Etwa eine halbe Stunde später verließen beide die Wohnung. Im Anschluss stellte die 85-Jährige fest, dass ihr Schmuck fehlte.