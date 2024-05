Kunst in Mönchengladbach Ein Fenster von Markus Lüpertz für die Franziskuskirche

Die Kirche an der Schlossstraße ist leer an diesem späten Dienstagabend. Zumindest fast leer. Das Hauptportal ist verschlossen, nur durch den Seiteneingang gelangt man hinein. Dort sitzt Pfarrer Klaus Hurtz auf einer der hinteren Bänke. Von der Empore schallt Musik in den Kirchenraum. Es ist nicht der Klang der Orgel wie bei Gottesdiensten. „Es ist unser kleines Piano“, sagt Hurtz. Vom Spieler ist nur ein Hut zu sehen. Wer es ist? „Der Künstler“, sagt Hurtz und lächelt vielsagend.