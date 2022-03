Frauenfeindlichkeit in Mönchengladbach : Feministische Parole wurde übermalt

Mönchengladbach Am Feministischen Kampftag wurde in Mönchengladbach eine öffentliche Wand mit Sprüchen und Symbolen besprüht. Wenige Stunden später wurde sie geschwärzt.

Dass der internationale Weltfrauentag immer noch nicht an Dringlichkeit verloren hat, zeigt ein Vorfall, der sich Sonntagabend in Mönchengladbach zugetragen hat. Tagsüber wurde in der Stadt der Feministische Kampftag veranstaltet. Viele Aktionen standen auf dem Programm, unter anderem auch die Veranstaltung „FLINTA*s take back the walls“, bei der sich Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen zusammengetan haben, um zwei öffentliche Wände in Mönchengladbach mit feministischen Sprüchen und Parolen zu besprühen. So wollten sie im öffentlichen Raum ihre ihre Forderungen lautmachen und in Zeiten der Pandemie ein Zeichen setzen.