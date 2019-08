Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Heinrichs einziger SPD-Bewerber als OB

Felix Heinrichs wird OB-Kandidat der SPD. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der 30-Jährige hat am Donnerstag sein Bewerbungsschreiben bei Parteichefin Gülistan Yüksel eingereicht. Die CDU folgt in der kommenden Woche. Die Kandidaten der beiden Groko-Partner werden allerdings erst im Herbst nominiert.

Die SPD wird mit Felix Heinrichs als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in den Kommunalwahlkampf 2020 ziehen. Heinrichs ist der einzige Sozialdemokrat, der sich bis Fristende am Freitagmittag bei Parteichefin Gülistan Yüksel um eine Kandidatur beworben hat. Das teilte die SPD mit. Nominiert ist Heinrichs damit noch nicht. Darüber muss erst die Nominierungsversammlung am 10. Oktober entscheiden, bevor die Delegiertenkonferenz sich am 12. Oktober auf den Kandidaten festlegt. Da Heinrichs der einzige Bewerber ist, ist das Votum klar. Interessant sein dürfte vor allem, wie viel Zustimmung er von den Mitgliedern und den Delegierten erhält.

Er ist wohl der Sozialdemokrat, der die meiste Zustimmung im Unterbezirk auf sich vereint. Bei den Vorstandswahlen beim jüngsten Parteitag im vergangenen November wurde er mit 95 Prozent als Beisitzer gewählt. Das war damals das beste Ergebnis im gesamten Vorstand. Heinrichs ist ohne Frage die größte Hoffnung der Gladbacher SPD, überhaupt erst zum zweiten Mal nach Norbert Bude (2004 bis 2014) das Stadtoberhaupt zu stellen. Auch Heinrichs selbst, der seit 16 Jahren Mitglied der SPD ist, hatte zuletzt wenig Zweifel daran gelassen, Nachfolger von OB Hans Wilhelm Reiners werden zu wollen.

Er ist als Fraktionschef der Sozialdemokraten im Rat einer der prägenden Genossen in der Stadt und ist eine Triebfeder in der Großen Koalition im Rat, die er gemeinsam mit seinem CDU-Pendant Hans Peter Schlegelmilch führt. Nun steht ein Spagat bevor: Wahlkampf gegen den politischen Kooperationspartner im Rat, der natürlich einen eigenen Kandidaten aufstellen wird. Und genau das ist auch eine der großen Hürden für Heinrichs. Er muss als einer der führenden Köpfe der Großen Koalition erst den Genossen und dann auch den Wählern in der Stadt glaubhaft machen, dass er eigene Schwerpunkte setzen will, auf denen nicht das Etikett Groko haftet. Wie sehr kann man sich distanzieren von etwas, an dem man fünf Jahre maßgeblich beteiligt war? Wie sehr kommt er, der auch für Bürgerliche wohl problemlos wählbar wäre, als Sozialdemokrat beim Wahlvolk an? Und: Wie wählbar ist er auch für solche, die der SPD in der schwersten Krise ihrer Geschichte längst enttäuscht den Rücken gekehrt haben?

Seinen Parteifreunden wird er seine Standpunkte bei vier Diskussionsrunden in den vier Stadtbezirken erklären. Diese Treffen waren als eine Art Kandidaten-Casting gedacht – für den Fall, dass es mehrere Bewerber gibt. Nun werden sie zu einer Ein-Mann-Show. „Mir ist wichtig, dass die Mitglieder erfahren, was ich erreichen möchte. Und ich möchte wissen, was die Mitglieder wollen.“

In seinem Bewerbungsschreiben an Gülistan Yüksel benennt Heinrichs soziale Ungleichheit in Mönchengladbach als eines der größten Probleme der Stadt, aus der sich „große Teile in Perspektivlosigkeit“ eingerichtet hätten. „Diese Haltung, zu erdulden, was man scheinbar nicht ändern kann, hat eine Geschichte in unserer Stadt. Sie ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Ausbeutung unserer Stadtbevölkerung durch die Textilbarone.“ Mönchengladbach müsse „eine dynamische Stadt werden, die für jede und jeden alles möglich“ mache. Die Gladbacher sollten die Stadt „als ihre begreifen, weil sie sie mitgestaltet haben. Im eigenen Zuhause wirft man den Müll nicht auf den Boden.“ Heinrichs schreibt außerdem von „weniger Vorgaben und mehr Individualität“. Rolle rückwärts bei der Gestaltungssatzung?