Erfolgreiches Angebot in Mönchengladbach : Die Familienkarte immer dabei - Geburtstagsparty zum Einjährigen

Erfolgreiches Angebot in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mittlerweile gibt es 150 Kooperationspartner, die vergünstigte Angebote für Familien haben. Bald sollen es 200 sein.

Mit einer Überraschung endete die Geburtstagsparty der besonderen Art, zu der Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners eingeladen hatte: Die Stadt Mönchengladbach feierte im Haus Erholung „Ein Jahr Familienkarte“. Reiners erinnert sich noch gut an den 8. September 2018. „Am ersten Tag der Ausgabe standen die Menschen Schlange, um die Familienkarte zu erhalten.“

Nicht ohne Grund hatte Reiners zur Party rund 150 Kooperationspartner eingeladen, die es durch ihr Engagement erst ermöglichten, dass die Stadt die Karte auf den Weg bringen konnte. Die Partner bieten in einem breiten Spektrum in allen Stadtteilen, in vielen Sparten und für alle Altersgruppen vergünstigte Angebote. Das reicht von Restaurantbesuch bis hin zum Kauf eines Kinderfahrrads.