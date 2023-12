Weihnachtsaktion in Mönchengladbacher Club Trinken und Feiern für den guten Zweck im Graefen

Wie hoch der Eintritt in den Club am Alten Markt in Gladbach am Vorabend zu Heiligabend ausfällt, bestimmen die Besucher selbst, erklärt der Graefen-Chef. Nur die Mindesthöhe sei festgelegt mit fünf Euro, dann gehe es in Zwei-Euro-Schritten weiter. Ansonsten kann jeder so viel spenden, wie er mag, ist die Botschaft, die in dem Video übermittelt wird. Auch Menschen, die nicht in den Club gehen, dürfen gerne etwas dazugeben. Auch dafür gibt es ein Modell: Über die Graefen-App oder die Internetseite kann ein Onlineticket für den Abend erworben werden, dessen Wert, ebenfalls vollständig, Organisationen oder Menschen zugutekommen wird, „an die häufig nicht gedacht wird“, so Bilgic.