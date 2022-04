Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Falscher Stimmzettel zur Landtagswahl aufgetaucht

So sieht der Fehldruck aus: Die Stadt mahnt zu Aufmerksamkeit. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Im Wahlamt sind den Mitarbeitern Fehldrucke aufgefallen. Auch zwei Wähler haben bereits falsche Stimmzettel gemeldet. Wo die Panne liegt und was Wähler in Mönchengladbach jetzt wissen müssen.

Im Mönchengladbacher Wahlamt sind fehlerhafte Stimmzettel für die Landtagswahl 2022 aufgetaucht. Dabei handelt es sich um Fehldrucke, auf denen nur die schwarzen Felder für die Erststimme vorhanden sind. Die blau gedruckten Felder für die Zweitstimme fehlen allerdings. Das teilte die Stadt am Montag mit. Betroffen sind Stimmzettel für den Wahlkreis 50. Die Stadt informierte den Landeswahlleiter am Montag.

Die Fehldrucke fielen Mitarbeitern im Wahlamt auf, als in zwei Fällen die beantragten Briefwahl-Unterlagen zusammengestellt wurden, sagte ein Stadtsprecher. Aber auch zwei Wähler haben sich gemeldet, in zwei Fällen also wurden die falschen Stimmzettel verschickt. Die Stadt ruft nun Briefwähler dazu auf, sich den Stimmzettel besonders aufmerksam anzuschauen und zu prüfen, dass auch wirklich beide Stimmen abgegeben werden können.

Nach Angaben der Stadt war es in der mit dem Druck der Stimmzettel beauftragten Druckerei zu einer kurzzeitigen Maschinenstörung gekommen. Dabei habe man aber versäumt, alle Fehldrucke aus der Druckmaschine zu entfernen. So seien 15 bis 25 unvollständig bedruckte Stimmzettel ausgeliefert worden. „Wir überprüfen jetzt alle Stimmzettel, um die einzelnen fehlerhaften jetzt noch zu finden“, sagte ein Stadtsprecher am Abend. Und das sind viele, palettenweise wurden die Zettel angeliefert. Theoretisch müssen ja rund 185.000 Stimmzettel vorhanden sein, so viele Wahlberechtigte gibt es in Mönchengladbach.

