Mönchengladbach: FDP-Politiker Vogel: Bürgergeld statt Grundsicherung

Mönchengladbach Der NRW-Generalsekretär der Liberalen war beim Dreikönigsessen zu Gast in Mönchengladbach.

In einem leidenschaftlichen Vortrag warb er für eine neue Agenda, deren Inhalte einen für die nächsten 15 Jahre tragfähigen, liberalen Gegenentwurf zur Großen Koalition im Bund darstellen. Dabei steht für ihn das Thema Bildung ganz oben. „Wir schulden den Menschen, insbesondere denen mit geringem Einkommen, ein Bildungssystem, das sie nicht nur in Schule und Ausbildung, sondern während ihres ganzen Lebens stützt“, so Vogel. Dazu zählt für den Abgeordneten auch die staatliche Förderung individueller Weiterbildung durch ein sogenanntes „Bildungssparen“. Die wachsende Altersarmut treibt den 36-Jährigen besonders um. Die aktuelle soziale Grundsicherung sieht er als ungeeignet an, um älteren Menschen einen sorgenfreien Lebensabend zu gewährleisten. „Wir von der FDP wollen diesen Systemwandel beenden und ein neues Bürgergeld einführen“, kündigt er an. Beim Thema Rente verweist er auf die aktuelle Praxis in Schweden und Norwegen. Dort gibt es flexible Regelungen, die schon während der Erwerbszeit individuelle Lebensentwürfe zulassen. „Damit fühlen sich die Menschen ernst genommen. Sie können einzelne Lebensphasen selbstbestimmt gestalten und zahlen dies der Gesellschaft oft mit einem späteren Renteneintritt zurück“, zeigt sich Vogel beeindruckt.