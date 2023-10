FDP-Kreisparteitag in Mönchengladbach Finanzierung zur Sanierung der Hauptkirche in Rheydt gesichert

Vor der Personalentscheidung stand eine Sachentscheidung im Mittelpunkt, über die sich „Hausherr“ Pfarrer Stephan Dedring im Namen der evangelischen Kirchengemeinde dankbar äußerte. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags Fördermittel in Höhe von 1,16 Millionen Euro zugesagt hat, ist die Finanzierung für die Sanierung der Hauptkirche in Rheydt in trockenen Tüchern, auch wenn Dedring betont, „dass mit der Summe von 5,5 Millionen Euro noch nicht alle Schäden abgedeckt sind“. Aber das Kernstück kann damit in Angriff genommen werden: Im Frühjahr 2025 soll die Hauptkirche wieder ihre Spitze erhalten. Seit dem Bombardement im Zweiten Weltkrieg hat das Gotteshaus keine Spitze mehr. Die Kirche sei ein Wahrzeichen für Rheydt und ein Symbol für friedliches Zusammenleben aller Menschen. „Es tut weh, dass das Wahrzeichen amputiert ist.“ Ohne die Förderung durch Bund und Land wäre die Sanierung nicht möglich.