Parteitag in Mönchengladbach: FDP hofft auf Umdenken der Groko beim Haus Erholung

Parteitag in Mönchengladbach

Gladbach Beim Kreisparteitag der Freien Demokraten gab es Kritik an Planungsdezernent Gregor Bonin und am Oberbürgermeister.

Professor Karl-Hans Laermann (89), ehemaliger Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, ließ es sich nicht nehmen, nach seiner Ehrung als Jubilar mit 50-jähriger Parteimitgliedschaft eine launige Dankesrede zu halten. Die Laudatio auf Laermann sowie auf den langjährigen Stadtdirektor und Stadtkämmerer Bernd Kuckels (56) beim Kreisparteitag der FDP im Haus Erholung hielt Staatssekretär Christoph Dammermann, der im NRW-Kabinett für Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) arbeitet. Kuckels ist 1978, noch als Teenager, in die FDP eingetreten, also seit gut 40 Jahren Mitglied. „Du hast 40 Jahre erfolgreiche Finanzpolitik gemacht“, bescheinigte ihm Dammermann.

Vor einem Jahr verweigerte die amtierende GroKo-Mehrheit aus CDU und SPD im Stadtrat dem Beigeordneten Kuckels die Wiederwahl. Neuer Stadtdirektor ist Planungsdezernent Gregor Bonin. „Ein starker Mann mit vielen guten Ideen, aber ohne einen Sparringspartner, der ihm Grenzen und Korrekturen aufzeigt“, urteilte Fraktionsvorsitzende Nicole Finger über den CDU-Mann. In ihrer Rede kritisierte sie auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, dem sie vorwarf, „kritiklos“ Bonins Ideen mitzutragen. Und dass Bonins Ehefrau planungsrechtliche Sprecherin der CDU sei, trage „im Ringen um die richtigen Sachentscheidungen nicht zur Transparenz“ bei.

Transparenz fordert die Kreis-FDP auch in der Frage, ob und warum Haus Erholung verkauft werden soll. Die Liberalen sind strikt dagegen und streben dazu einen Bürgerentscheid an. Nicole Finger: „Der Ball liegt jetzt in der Spielhälfte von CDU und SPD. Wir hoffen, sie besinnen sich.“