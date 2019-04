Anfrage an Oberbürgermeister : BIS-Zentrum: FDP fragt nach Folgen der Förderzusage

Mönchengladbach Liberale wollen wissen, ob Umzug zum Abteiberg Option bleibt.

Bei CDU und SPD, die im Rathaus in einer Groko regieren, löste die Nachricht vergangene Woche Begeisterung aus: Knapp 1,8 Millionen Euro sollen aus Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die dringend notwendige Sanierung der beiden Häuser des BIS-Zentrums an der Bismarckstraße 97 und 99 fließen. Das entspricht der maximal möglichen Förderhöhe. Wobei noch offen ist, ob das BIS an diesem Standort bleibt oder auf den Abteiberg in die Nähe des Museums zieht.