Neur Vorstand beim Kreisparteitag FDP fordert Bezahlkarte für Geflüchtete in Mönchengladbach

Die FDP in fordert die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete in Mönchengladbach. Beim Kreisparteitag am Samstag im Haus Erholung votierten die Liberalen einstimmig und ohne lange Diskussion dafür. Dadurch wird die Ratsfraktion angewiesen dafür zu sorgen, dass die Verwaltung beauftragt wird, in weitestgehender Abschaffung von Bargeldauszahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Bezahlkarte für geflüchtete Personen in Mönchengladbach einzuführen.