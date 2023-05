Verschwundene Kunst in Mönchengladbach Mack-Skulptur: FDP verlangt Aufklärung durch Verwaltung

Der ehemalige Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) kritisierte im sozialen Netzwerk Facebook. „Ein Standort wurde – in Absprache mit Prof. Mack – schon in meiner OB-Zeit gefunden, nämlich am oberen Ende der Hennes-Weisweiler-Allee. Die Lösung der Finanzierung der Umsetzungskosten habe ich zeitlich leider nicht mehr geschafft, aber da gilt für mich die alte Lebensweisheit: Wo ein Will, da ein Weg.“ Auch bei vielen Bürgern kommt das Vorgehen des Rathauses nicht gut an. Viele Facebook-Nutzer nannten dies „peinlich“ oder „beschämend“.