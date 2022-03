Politik in Mönchengladbach : FDP wählt Parteispitze – Terhaag als Vorsitzender bestätigt

Mönchengladbach In Präsenz trafen sich die Mönchengladbacher Freidemokraten zum Parteitag im TiG. Auf der Tagesordnung stand die Wahl des Kreisvorstands. Eine junge Frau zieht neu ein.

Einen kurzen Ausblick in die Bundespolitik lieferte in seinem Grußwort der Bundestagsabgeordnete Otto Fricke, der mit Blick auf den Krieg in der Ukraine meinte: „Wir müssen erkennen, es wird uns als Bürger etwas kosten.“ Er will sich um das bemühen, was der Versammlungsleiter Jörg Buer wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs von der Politik fordert: mehr Transparanz in der Gesundheits- und der Außenpolitik.