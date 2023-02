Kolumne Mensch Gladbach Gleich oder gleicher?

Wie vor einer Woche. Ein Großkampftag für die Spieler auf dem Feld, für die Fans auf den Rängen und für die vielen, vielen Einsatzkräfte, die für die Sicherheit sorgten. Der FC Kostenpflichtiger Inhalt Bayern war zu Gast im Borussia-Park, das Stadion war ausverkauft. Wer mit dem Auto an- und abfährt, kennt die Staus rund um das Spiel. Doch diesmal war alles extremer. Die Bayern verloren, was unwahrscheinlich klingt, aber in Mönchengladbach eher Regel als Ausnahme ist. Danach wollten alle nach Hause, Zehntausende Fans, die unterlegenen Bayern, die Polizisten. Doch ein Unfall auf der Autobahn, warf Zeitpläne aus der Bahn. Der Stau, die Rettungsgasse, die bereits da war oder erst gebildet wurde. Die Busse mit den Edelspielern der Bundesliga, sie fuhren einfach hinter dem Blaulicht her.