Ramadan in Mönchengladbach Muslime und Christen brechen gemeinsam das Fasten

Die Evangelischen Kirchengemeinde und der islamische Kulturverein Mosaik haben in Verbindung mit dem Verein „Time to Help“ zum gemeinsamen Mahl eingeladen. „Es ist ein gegenseitiges Einladen“, sagt Hausherr Pfarrer Stephan Dedring dazu. Recep Eroglu, der Vorsitzende von Mosaik, ergänzt: „Mit einem von unseren Mitgliedern gekochten Essen.“ 125 Gäste sind an diesem Tag mit dabei. Jung und Alt, Islamgläubige und Christen verbringen dabei Zeit im friedlichen Miteinander und geselligen Meinungsaustausch, so wie es sein soll. Zum zweiten Mal nach der zweijährigen Coronapause gibt es das interreligiöse Fastenbrechen wieder, nachdem es zuvor schon eine beliebte Veranstaltung gewesen war. Viele ehrenamtliche Helfer und Mitglieder von Mosaik haben in der Küche des Christoffelhauses alle Hände voll zu tun, um ihren Gästen das Essen zum Fastenbrechen servieren zu können. „Ohne diese Helfer wäre so ein großes Treffen gar nicht möglich“, betont Eroglu. Nach dem ersten Schluck Wasser lassen sich die Besucher Linsensuppe, gefüllte Weinblätter, Gemüseauflauf, Reis mit Kichererbsen, gemischten Salat und Hühnchen mit Gemüse schmecken, und wer will, dem wird eine vegane Mahlzeit serviert.