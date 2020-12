Weihnachten in Mönchengladbach : Fast alle evangelischen Kirchen sagen Weihnachts-Gottesdienste ab

In der Christuskirche wird es über Weihnachten keine Gottesdienste geben. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Immer mehr Gemeinden sagen ihre Gottesdienste zu Weihnachten ab, nun auch die Christuskirche und die Friedenskirche. Damit fallen fast alle evangelische Gottesdienste für die Festtage im Stadtgebiet aus.

Von Daniel Brickwedde

Über das Wochenende haben sich fast alle evangelischen Gemeinden im Stadtgebiet entschlossen, die Gottesdienste an Heiligabend abzusagen. Einzig in Odenkirchen berät das Presbyterium noch darüber. Zuvor hatten sich nach einem virtuellen Treffen der Presbyterien am vergangenen Donnerstag nur die Gemeinden in Rheindahlen und Großheide für einen Verzicht ausgesprochen: In Rheindahlen ging man ab sofort, in Großheide ab dem 23. Dezember in den Lockdown. Am Freitag folgte dann die evangelische Gemeinde in Rheydt mit der Absage der Gottesdienste zu Weihnachten, Silvester und Neujahr.

Nun haben sich auch die Christuskirche sowie die Friedenskirche dafür ausgesprochen. Der Grund ist überall der selbe: das unübersichtliche Infektionsgeschehen. Nur die Gemeinde in Wickrathberg möchte noch zwei Präsenzgottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtstag durchführen. Die Friedenskirche sagte die Gottesdienste für Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr ab, die Christuskirche bietet keine Gottesdienste bis zum 3. Januar an. Die Kirchen sollen über die Festtage aber geöffnet bleiben.

Für Werner Beuschel, Pfarrer in der Christuskirchengemeinde, waren mehrere Gründe ausschlaggebend. „Diejenigen, die an den Gottesdiensten mitwirken, haben hier und da nun signalisiert, dass es eine gewisse Verunsicherung gibt. Das war ein starkes Signal. Überdies haben wir mit Medizinern gesprochen. Es ist ja schon so, dass trotz aller Schutzmaßnahmen immer noch eine bestimmte Anzahl von Menschen in einem Raum zusammenkommt. Natürlich ist das erlaubt und die Schutzmaßnahmen sind überzeugend, aber wir haben dann trotzdem noch einmal alles überdacht“, sagt Beuschel.

Dazu sehe man sich auch im Verbund mit den anderen Gemeinden im Stadtgebiet. „Es wäre seltsam, wenn überall Drumherum keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden, man selber diese aber aufrecht erhält“, sagt Beuschel weiter. Die Anmeldezahlen seien aber nach wie vor hoch gewesen, am Wochenende waren drei von fünf Gottesdiensten zu Weihnachten bereits belegt gewesen. „Das ist eine klare Aussage, die wir ernst genommen haben.“, sagt Beuschel. Daher biete die Kirche ab Heiligabend einen Weihnachtsgottesdienst online an. Dennoch habe man in den vergangenen Tagen auch durchaus registriert, dass sich einige Leute von sich aus von den Gottesdiensten wieder abgemeldet hätten. Zu der Christuskirchengemeide gehört auch der Kirchsaal Ohlerfeld.

Die Friedenskirchengemeinde begründete den Beschluss mit der „Verantwortung für den Schutz von Besuchenden und Mitarbeitenden, im Blick auf das Infektionsgeschehen und aus Solidarität mit der Situation des medizinischen und pflegenden Personals in den Krankenhäusern und Altenheimen unserer Stadt“. Die Gemeinde umfasst die Friedenskirche sowie das Paul-Schneider-Haus, das Karl-Immer-Haus und das Albert-Schweitzer-Haus.