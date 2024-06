Appell nach Angriffen auf Lebenshilfe „Faschistische Parolen haben in unserer Stadt keinen Platz“

Mönchengladbach sei eine offene, vielfältige und tolerante Stadt. „Gegenseitiger Respekt und Mitmenschlichkeit sind Grundlagen unseres Zusammenlebens. Faschistische Parolen und Gewalt haben in unserer Stadt keinen Platz.“ Am Donnerstag, 6. Juni, findet ab 17 Uhr eine Solidaritätsbekundung für die Lebenshilfe unter der Überschrift „Nie wieder ist jetzt“ in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt statt.