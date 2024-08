Nach großer Aktion in Mönchengladbach So beurteilt die Polizei den unangemeldeten Fanmarsch

Der Auftakt der Bundesliga-Saison wurde in Mönchengladbach eindrucksvoll gefeiert: Tausende Fans versammelten sich in weiß gekleidet auf dem Alten Markt und marschierten über die Waldhausener und Aachener Straße zum Stadion. Auf Bannern im Stadtgebiet und in den sozialen Medien riefen Borussias Ultras immer wieder zur Teilnahme auf. Offiziell bei der Stadt angemeldet wurde die Veranstaltung nicht. Umgesetzt haben die Fans sie trotzdem. Für andere Aktionen dieser Größenordnung ist eine Anmeldung Voraussetzung, damit sie überhaupt stattfinden dürfen. Weshalb in diesem Fall nicht?