Angebot in Mönchengladbach : Zehn Jahre Familienpatenschaften

Monika Lenzing (2.v.r) ist seit zwei Jahren Familienpatin. Mit Birgit Kaatz, Antje Rometsch, Samira Hlaouit, Sonja Schofenberg, Monika Lenzing und Sozialdezernentin Doerte Schall (v.l.n.r) feierte sie das Jubiläum. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ein Ehrenamt der besonderen Art feiert Geburtstag. Bei dem Patenprogramm sollen Familien mit Kindern im Vorschulalter unterstützt werden. Wer helfen kann und warum es sich lohnt, mitzuarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Monika Lenzing ist seit 2020 Familienpatin. Was sie an ihrem Ehrenamt schätzt: „Man kann von Kindern Dinge lernen, die man sonst nirgendwo lernen kann.“ Nicht, dass die fünffache Mutter aus Erkelenz in ihrem Leben nicht schon genug Lernstoff erhalten hätte. Aber von diesen „Lehrern“ bekommt man nie genug.

Durch Zufall war Monika Lenzing auf ein Plakat gestoßen, das für das Ehrenamt als Familienpatin warb und sie wusste sofort: „Das ist es, was ich mir vorstelle.“ Nach ausführlichen Vorgesprächen mit den Koordinatorinnen des Projekts Familienpatenschaften, Antje Rometsch und Sonja Schofenberg vom Sozialdienst katholischer Frauen, ging es los. „Einmal in der Woche fahre ich für einen Nachmittag zu meiner Familie“, erzählt Lenzing. Drei Kinder, zwei, vier und fünf Jahre, warten dann schon auf sie. „Wir spielen, worauf sie Lust haben, basteln, kneten, bauen, gehen raus.“ Die Mutter ist mal mit dabei, mal nutzt sie aber auch die drei, vier Stunden, in denen Monika Lenzing sich mit ihren Kinder beschäftigt, für sich.

Info Sozialdienst katholischer Frauen und Frühe Hilfe Angebot Die Familienpatenschaften bietet der Sozialdienst katholischer Frauen in Kooperation mit der Fachstelle „Frühe Hilfe“ des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie an. Patenschaft Gladbacher, die an der Übernahme einer Familienpatenschaft interessiert sind, wenden sich an den Sozialdienst Katholischer Frauen telefonisch unter 02161 6847621 oder unter der E-Mail-Adresse familienpaten@skf-mg.de. Frühe Hilfen Auch bei der Fachstelle Frühe Hilfen ist die Ansprechpartnerin Samira Hlaouit unter der E-Mail-Adresse samira.hlaouit@moenchengladbach.de oder der Telefonnummer 02161 253508 zu erreichen.

Und genau darum geht es in dem Projekt Familienpatenschaften: Die Familien mit Kindern im Vorschulalter zu entlasten. Ihnen niederschwellig Hilfe anzubieten, wie es die Beigeordnete Dörte Schall, nennt. „Das Patenmodell ist keine berufliche Aufgabe, sondern eine ehrenamtliche“, erklärt sie. „Es fällt oft leichter, Hilfe von einem Menschen anzunehmen, der keinen speziellen professionellen Hintergrund besitzt, sondern eher auf einer freundschaftlichen Basis arbeitet.“

Mehr als ein Gesundheitszeugnis und ein Führungszeugnis und den Nachweis über eine absolvierte Präventionsschulung musste Lenzing nicht vorweisen, bevor sie ihre Patenschaft begann. Alles andere steckte schon in ihr. „Was ich durch meine Kinder gelernt habe, lag brach.“ Jetzt nicht mehr. Denn sie nutzt ihre Kenntnisse und ihre Stärken für ihre Patenfamilie. Wenn sie Hilfe benötigt, sind die Koordinatorinnen für sie da. Alle Ehrenamtler haben überdies die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und an Schulungsangeboten teilzunehmen, in denen es um Erste Hilfe, um Sprachförderung und andere pädagogischen Themen geht.

Birgit Kaatz ist Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen. Sie weiß, wie gut die Familienpatenschaft den Ehrenamtlern gefällt. „Oft entstehen zwischen den Paten und den Familien freundschaftliche Beziehungen.“ Derzeit gibt es 25 laufende Patenschaften und 28 Paten. In den letzten 10 Jahren wurden in Mönchengladbach 308 Familien mit insgesamt 719 Kinder unterstützt.