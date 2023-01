Familienhebammen im Einsatz Seit zehn Jahren an der Seite von Gladbacher Familien

Bernadette Nopper ist bereits seit dem Start des Projektes im Dezember 2012 mit dabei. Die Familienhebamme erlebe in ihrer täglichen Arbeit immer wieder, wie schnell Frauen und Männer in belastenden Schwangerschaften oder in der ersten Zeit mit dem Baby an den Rand ihrer Kräfte kommen können. „Die Gründe für den Wunsch nach Unterstützung können sehr unterschiedlich sein. Ideal ist es immer, wenn wir die Familien schon in der Schwangerschaft kennenlernen und frühzeitig gemeinsam Weichen zur Entlastung stellen können“, sagt Nopper. Im Fokus der Familienhebammen stehen deshalb nicht nur die Gesundheit von Mutter und Kind, sondern auch Unsicherheiten im Umgang mit dem Baby, partnerschaftliche Konflikte, finanzielle Nöte, psychische Vorbelastungen oder Fragen rund um Sexualität und Verhütung. Zwei- bis dreimal pro Woche kommen die Hebammen zu den Familien nach Hause.