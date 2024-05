Familienfest in Mönchengladbach „All American Day“ - Rodeo, Trucks und Burger bei Schaffrath

Der Rodeo-Ritt ist an diesem Samstag auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses Schaffrath möglich. Unter dem Motto „All American Day“ steht alles im Zeichen Amerikas. Es ist die erste Wiederauflage nach den Einschränkungen durch die Pandemie, sagen Schaffraths Eventmanagerin Julia Krause und der Marketingchef, Benjamin Walter. „Das ist ein Tag, an dem man mit Kindern gemeinsam etwas unternehmen kann“, erklärt Walter. Und wenn am Ende noch einige Kundinnen und Kunden, „die uns noch nicht auf dem Schirm hatten“, durch das Möbelhaus geschlendert sein werden, umso besser.