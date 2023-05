Veranstaltungen in Mönchengladbach Stadt lädt zum großen Familienfest

Der internationale Tag der Familie wird in Mönchengladbach in diesem Jahr am Sonntag, 21. Mai, mit einem großen Familienfest begangen. In mehreren Kinder- und Jugendeinrichtungen finden Aktionen statt. Wie die Stadt Mönchengladbach mitteilt, sind dazu alle Familien eingeladen. Dieser Tag fällt laut Stadt in diesem Jahr mit dem Tag der Kindertagesbetreuung zusammen. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie will damit allen Erziehern und Erzieherinnen, Kinderpflegern und Kinderpflegerinnen sowie Tagesmüttern und Tagesvätern und allen anderen Personengruppen, „die sich täglich um das Wohl der Kinder in Mönchengladbach kümmern, für ihr Engagement und ihren Einsatz“ danken. Diese Aktionen gibt es an den Standorten in Mönchengladbach: