Proteste in Mönchengladbach : Familien kämpfen für ihren Spielplatz

Die Nachbarschaft am Kreuelskamp kämpft für den alten Spielplatz. Mütter haben schon mehr als 130 Unterschriften gesammelt. Ohne den Spielplatz würde das Viertel sterben, sagen sie. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Am Kreulskamp sollen die alten Spielgeräte abgebaut werden. Das haben Politiker beschlossen. Doch in Hardt regt sich Widerstand. Eltern stellten sich den Baggern entgegen, die eines Tages anrollten. Jetzt sammeln sie Unterschriften.

In Mönchengladbach sollen 47 Spielplätze von 248 abgebaut werden. Dafür sollen die verbliebenen attraktiver werden. So wurde es im Dezember vergangenen Jahres vom Rat der Stadt beschlossen. Seit einigen Wochen sind nun Abrissteams unterwegs. Doch nicht überall läuft alles nach Plan: In Hardt sind Eltern auf die Barrikaden gegangen.

Als eines Tages plötzlich die Bagger anrückten, stellten sich ihnen Am Kreulskamp empörte Familien entgegen. „Die haben das Klettergerüst abgeschraubt, obwohl gerade die Kinder daran spielten“, sagt Dieter Hamann, Vater einer sechsjährigen Tochter. Die Mädchen und Jungen hätten geweint, da hätten sich die Eltern zwischen Spielgeräte und Bagger gestellt. Laut Mags, die im Auftrag der Stadt seit einigen Wochen die Spielplätze abbaut, sei die Situation am Kreulskamp ganz schön „haarig“ gewesen. „Zur eigenen Sicherheit“ hätten die Mitarbeiter die Arbeiten schließlich eingestellt.

Info Beschlossener Entwicklungsplan Spielplätze Es gibt insgesamt 248 im gesamten Stadtgebiet, 47 davon sollen vorerst aufgegeben werden. Plan Für 95 Prozent der Bevölkerung soll nach dem Spielplatzkonzept in 500 Metern Entfernung mindestens ein Spielplatz zur Verfügung stehen. Finanzen Im Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre stehen jeweils 330.000 Euro für Spielplätze bereit.

Tatsächlich hängen die Anwohner an „ihrem Spielplatz“, auch wenn er in die Jahre gekommen ist und das Unkraut vielerorts sprießt. „Das ist das Herz unseres Viertels“, sagt Dieter Harmann. Er selbst ist am „Kreulskamp“ aufgewachsen, hat als Kind auch schon auf dem Spielplatz gespielt. „Hier hast du keinen Durchgangsverkehr, weil das Gelände an einer Sackgasse liegt. Hier kannst du auch die Kleinen alleine laufen lassen“, sagt er. Außerdem seien die Anwohner eine eingeschworene Gemeinschaft. „An unserem Spielplatz treffen sich die Mütter bei schönem Wetter noch draußen zum Kaffee, hier passen die größeren Nachbarskinder auf die kleineren auf“, berichtet Hamann. Auch aus diesem Grund sei er wieder aus Eicken zurück zum „Kreulskamp“ gezogen. „Wir haben nur eine Wohnung im Dachgeschoss bekommen, aber das ist egal. Ich hatte hier eine unbeschwerte Kindheit. Manche erleben das in der vierten Generation. Wenn der Spielplatz abgerissen wird, stirbt das Viertel“, prophezeit er. Der nächste öffentliche Spielplatz sei zehn bis 15 Gehminuten entfernt. „Da können die Kleinen nicht alleine hinlaufen.“

Hamann und seine Nachbarn wollen auf jeden Fall für ihren Spielplatz kämpfen. Einige Mütter haben schon Unterschriften gesammelt. Eine Online-Petition ist gestartet. Und es sollen weitere Aktionen folgen. „In der nächsten Zeit wollen wir die Kinder Bettlaken bemalen lassen zum Protest“, sagt der Vater, der nach eigenen Angaben schon viel mit der Mags und dem Jugendamt telefoniert hat.

Aus der Stadtverwaltung heißt es in einer Stellungnahme: „Bei der Auswahl der aufzugebenden Plätze waren Mitglieder der Fraktionen und Bezirksverwaltungsstellen im Rahmen einer Dialogveranstaltung maßgeblich beteiligt. Die Bezirksvertretungen hatten den Aufgaben noch einmal explizit zugestimmt, als der Entwicklungsplan vorgestellt wurde.“ Die letzte Auskunft aus dem Jugendamt, die Hamann hörte, sei, dass der Fall jetzt noch einmal geprüft werde. Auch die Stadt bestätigt, dass man in Gesprächen sei und versuche, eine einvernehmliche Lösung zu finden.