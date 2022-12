Corona-Folgen in Mönchengladbach Familien brauchen viel mehr Hilfe

Die Pandemie habe weiterhin „erhebliche negative Folgen bei Familien, Kindern und Jugendlichen, die auch in Zukunft noch spürbar sein werden“, so die Stadt. Die Verwaltung führt das auf Schulschließungen und geschlossene Kitas während Lockdowns oder starken Infektionsgeschehens zurück: „Unzureichende Schul- und Kitabesuche in der Pandemie haben dazu geführt, dass Familien über einen langen Zeitraum oft sehr isoliert in der eigenen Wohnung verbleiben mussten.“ Die so entstandenen Rückstände der Kinder in der Lern- aber auch Sozialentwicklung konnten dem Rathaus zufolge oftmals bislang noch nicht aufgeholt werden: „Viele Eltern zeigten sich nicht in der Lage, ihre Kinder angemessen zu beschäftigen und zu fördern. Hinzu kommen in vielen Fällen auch gewalttätige Konflikte zwischen den Eltern. Diese Familien benötigen oft Unterstützung im Rahmen der Hilfe zur Erziehung.“