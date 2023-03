Wohnen in Mönchengladbach Familie wartet nach Wasserschaden Monate auf Handwerker

Mönchengladbach · Im Dezember lief wegen eines verstopften Abflussrohres Schmutzwasser in die Wohnung von Andreas Halkias Familie. Ein Termin mit Handwerkern war lange nicht in Sicht. Warum sich das unerwartet geändert hat und was die LEG zu dem Fall sagt.

08.03.2023, 05:10 Uhr

Andreas Halkias hat seit Dezember 2022 einen Wasserschaden in seiner Küche und im Flur. Auf Handwerker musste die Familie lange warten. Foto: Christoph Wegener

Von Christoph Wegener

Auf den ersten Blick ist kaum zu erkennen, dass Andreas Halkias ein großes Problem hat. Denn wie es unter dem aufgequollenen Laminat in der Küche seiner Familie aussieht, lässt sich nur erahnen. „Uns wurde gesagt, dass der Estrich ausgetauscht werden muss und Trockengeräte zum Einsatz kommen werden“, sagt der 53-Jährige. „Der Schaden scheint also ziemlich ernst und dringlich zu sein.“ Umso mehr ärgert es Halkias, dass er und seine Familie seit mehr als drei Monaten vergeblich auf Handwerker warten, die die notwendigen Reparaturen umsetzen.