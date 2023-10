Angriffe auf Israel Gladbacher warten in Jerusalem auf die Ausreise

Als der erste Alarm am Samstag über der israelischen Hauptstadt Jerusalem erschallte, befand sich Christoph Dohmen gerade mit seiner Familie im Hotel auf dem Weg zum Frühstücksraum. Es habe Irritationen gegeben, aber als das Signal endete, setzten sich alle wieder hin. Kurz darauf sei der nächste Alarm ertönt. „Und dann wurden alle in den Luftschutzraum im zweiten Untergeschoss des Hotels geführt“, sagt der Mönchengladbacher, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat ist. Er ist erschüttert von den terroristischen Angriffen auf Israel: „Mir fehlen die Worte, auf so etwas ist keiner gefasst. Und wenn im Nachgang zu einem Alarm auch wirklich Explosionen von Abwehrraketen zu hören sind, ist das unbeschreiblich.“