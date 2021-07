Netzprobleme in Mönchengladbach : Familie Schalk ist nach acht Wochen ohne Internet wieder online

Netzprobleme in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach verschiedenen Fehldiagnosen und langer Reparaturzeit ist das neue Zuhause der Schalks jetzt ans Netz angeschlossen. Das sagt der Anbieter Telekom dazu.

Gut acht Wochen lang lebte Familie Schalk im technischen Ausnahmezustand. Als sie Anfang Mai in ihr neues Haus an der Rembrandtstraße zogen, funktionierte nichts. Es gab kein Internet, kein Telefon, kein Kabelfernsehen und das sollte einige Zeit so bleiben.