Sogar Pilze in der Dusche Familie lebt jahrelang in völlig verschimmelter Wohnung in Mönchengladbach

Die Umzugskartons sind an diesem Tag schon gepackt. In wenigen Tagen zieht Familie Aznicht um. Und alle sind erleichtert. Denn die alte Wohnung ist total verschimmelt. Kurz nach dem Einzug tauchten die ersten schwarzen Flecken auf. Und obwohl ständig gelüftet wurde, vermehrten sie sich rasant. Wenn Fadma Aznicht durch ihre Wohnung führt, sieht man schnell: Es gibt in der ganzen Wohnung keine Wand, die nicht betroffen ist. In der Dusche wachsen sogar Pilze.