Kinder mit Trisomie 21 in Mönchengladbach „Ein Chromosom mehr – das macht Luka umso liebenswerter“

Wer bei Familie Göppert klingelt, der wird mit einem fröhlichen „Komm rein!“ begrüßt. Dazu macht Luka eine einladende Geste mit einem Arm und führt die Besucher ins Wohnzimmer. Auch wenn der Fünfjährige sehr freundlich zu den unbekannten Gästen ist, so wird schnell klar, dass er sich wohl noch mehr über einen Besuch von „Canina“ gefreut hätte. Diesen Namen sagt er mehrmals mit einem fragenden Unterton in der Stimme. Mit ihr würde der Junge jetzt am liebsten spielen. Wer das ist? Luka holt einen von sehr vielen Magneten, die sich in einer Box und auf einem großen Board im Flur befinden. Darauf ist das Foto einer jungen Frau zu sehen. „Canina“, sagt er noch mal. „Carina passt manchmal als Babysitterin auf“, erklärt seine Mutter Britta Göppert. Luka hat zwei weitere Geschwister, das sind Timo (7) und Julia (11). „Die Kinder mögen sie sehr. Sie ist ein großes Glück für uns.“