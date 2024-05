Kriminalität in Mönchengladbach Falscher Polizist scheitert bei Betrugsversuch an 66-Jähriger

Gegen 12 Uhr hatte die Frau einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon erhalten. Nach ihrer Aussage meldete sich ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und ihr mitteilte, man sei einer rumänischen Verbrecherbande auf der Spur. Es gäbe Hinweise darauf, dass Bandenmitglieder Kontakt zu einem Mitarbeitenden in dem Geldinstitut hätten, bei dem die 66-Jährige Kundin sei. Aus diesem Grund sei ihr Vermögen dort nicht länger sicher, und sie solle möglichst zeitnah all ihre Konten auflösen und das Geld zu sich nach Hause holen. Sobald dies geschehen sei, würde man sich noch einmal mit ihr in Verbindung setzen, um weitere Schritte zu besprechen. Die Frau machte sich auf den Weg zu ihrem Geldinstitut. Dort angekommen seien ihr allerdings Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschichte gekommen, und sie entschied sich, den polizeilichen Notruf zu kontaktieren.