Trickbetrüger-Serie in Mönchengladbach : Falscher Bankmitarbeiter ergaunert hohen Geldbetrag

Am Telefon und an der Haustür versuchen Trickbetrüger bei Senioren Beute zu machen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Mit verschiedenen Tricks versuchen Betrüger in Mönchengladbach aktuell, an die Wertsachen von vorwiegend Senioren zu kommen. Die Polizei warnt.

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die im Stadtgebiet ihre Opfer suchen. In einem Fall wurde einer 70-Jährigen mit einem Trick ein fünfstelliger Geldbetrag gestohlen.

Weniger erfolgreich waren Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgaben und so versuchten, in die Wohnungen vorwiegend älterer Menschen zu kommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter vorwiegend in Lürrip unterwegs. Zeugen berichteten, dass es sich dabei um einen Mann und eine Frau mit einem Klemmbrett gehandelt haben soll, die ein südländisches Erscheinungsbild hatten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Duo nicht erfolgreich. In allen bekannten Fällen sei das Paar an der Haustür abgewiesen worden.

Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, haben sich am Dienstag um 13.45 Uhr zwei fremde Frauen Zutritt zur Wohnung einer 79-jährigen Frau an der Straße Am Schomm im Stadtteil Odenkirchen-West verschafft und ihre Geldbörse gestohlen. Laut Polizeibericht waren die beiden Frauen der 79-Jährigen zunächst im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses begegnet, wo sie ihr erzählt hatten, dass sie einen ihrer Nachbarn besuchen würden. Wenig später standen sie an ihrer Wohnungstür. Den Nachbarn hatten sie angeblich nicht antreffen können, müssten allerdings dringend zur Toilette.

Da die beiden Frauen der 79-Jährigen nicht unsympathisch erschienen, ließ sie sie herein. In der Wohnung unterhielt man sich einige Minuten, während die fremden Frauen nacheinander das Badezimmer der 79-Jährigen benutzten und sich so auch unbeobachtet durch den Flur bewegen konnten. Erst als die Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, fiel der 79-Jährigen auf, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da war. Darin hatten sich Ausweisdokumente und Geld befunden. Die 79-Jährige beschreibt die Trickdiebinnen so: Sie sind circa 25 Jahre alt, haben schwarze Haare und sprechen deutsch mit einem leichten Akzent.

Reiche Beute machte ein falscher Bankangestellter. Ihm ist es laut Polizeibericht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gelungen, Bankdaten übers Telefon in Erfahrung zu bringen. „Auch wenn sich der Vorfall am 1. April ereignete, war der 70-jährigen Geschädigten später keinesfalls zum Lachen zumute“, teilte die Polizei mit. Die Seniorin gab bei der Anzeigenerstattung an, gegen 15.20 Uhr einen Anruf über die im Display sichtbare Service-Nummer eines Mönchengladbacher Bankinstituts erhalten zu haben. Als sie abnahm, meldete sich ein Mann und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er wollte der Bankkundin mitteilen, dass soeben von Stuttgart aus versucht werde, auf ihr Konto zuzugreifen. Um das zu verhindern, bekam die 70-Jährige die Anweisung, ihm ihr Onlinebanking-Passwort zu nennen, damit kein Geld abgehoben werden könne. Da die Frau niemanden in Stuttgart kannte, gab sie dem vermeintlichen Bankmitarbeiter ihr Passwort durch.

Kurze Zeit später bekam die Geschädigte SMS-Nachrichten, die ihr bestätigten, dass zwei Abbuchungen getätigt wurden. Das Konto wurde seitens der Bank direkt gesperrt. Insgesamt konnte durch den Betrüger aber ein niedrigerer fünfstelliger Geldbetrag abgehoben und überwiesen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. Zudem warnt die Polizei: „Geben Sie weder Bankdaten noch Passwörter über das Telefon weiter. Wenn Sie solche Anrufe erhalten oder sich unsicher sind, ob sie einen Kriminellen am Telefon haben, dann melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei.“ Infos zu diversen Betrugsmaschen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

(RP)