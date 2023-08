Zollkontrolle in Mönchengladbach 43-jährige wies sich mit falschem Ausweis aus – Abschiebehaft

Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Hauptzollamt Krefeld haben in Mönchengladbach eine Frau festgenommen, die sich illegal und unter falscher Identität in Deutschland aufhielt. Zuvor war von einem Mönchengladbacher Versandhandelsunternehmen der Hinweis eingegangen, dass dort eine 43-jährige Frau die Arbeit aufgenommen habe, jedoch Zweifel an ihrer tatsächlichen Identität bestünden. Am 22. August überprüften Kontrollkräfte des Hauptzollamtes den Sachverhalt. Bei der Frau handelte es sich augenscheinlich nicht um die Person, als die sie sich auswies und unter deren Identität sie die Arbeit in dem Unternehmen aufgenommen hatte.