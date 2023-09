Trickdiebe in Mönchengladbach Falsche Wasserwerker bestehlen 82-jährige Frau

Gegen 15 Uhr hatte es an der Wohnungstür der 82-jährigen Seniorin geklingelt. Als sie die Tür öffnete, stand ihr ein Fremder gegenüber. Er gab an, dass er Handwerker sei und dass es in einem Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Weiter erklärte er, dass man deshalb die Räume in ihrem Haus überprüfen müsse.