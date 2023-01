Betrugsmasche in Mönchengladbach Falsche Techniker stehlen Schmuck von 91-Jähriger

Falsche Fernsehtechniker haben sich am Dienstag, 10. Januar, Zutritt zur Wohnung einer 91-jährigen Frau aus Odenkirchen verschafft und Schmuck gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 16.15 Uhr hatte es bei der Seniorin an der Wohnungstür geklingelt. Als sie öffnete, stand ein Männer-Duo vor ihr, das sich mit einem Ausweis als Fernsehtechniker-Team ausgab. Da die Seniorin tatsächlich erst kürzlich einen neuen Receiver erhalten hatte, gewährte sie den Männern Eintritt.