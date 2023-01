Trickbetrug in Mönchengladbach Falsche Polizistin ergaunert Geld und Goldschmuck

In der Annahme, dass ihre Tochter sich tatsächlich in einer Notsituation befände, verabredete die Seniorin einen Übergabezeitpunkt. Gegen 19 Uhr überreichte sie einer ihr nicht bekannten Frau an der Haustür einen fünfstelligen Betrag sowie Goldschmuck in einer blauen Plastiktüte.