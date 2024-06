Trickbetrug in Mönchengladbach Falsche Polizisten stehlen 87-Jähriger Schmuck und Geld

Nach Angaben der Frau, hatte sie gegen 18 Uhr einen anonymen Anruf gehalten. Es meldete sich ein Herr Braun, der sich als Polizist ausgab. Angeblich würden er und sein Kollege, Herr Krause, mit dem die 87-Jährige später auch noch telefonieren sollte, aktuell in einem Fall ermitteln, der sich im näheren Umfeld der Seniorin abspiele. Es soll dabei zu mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sein. Zwei der vermeintlichen drei Täter hätten sie bereits geschnappt. Einer sei aber noch auf freiem Fuß. Damit die Wertsachen der 87-Jährigen weiter in Sicherheit seien und ihr nichts zustoße, solle sie diese in Silberpapier wickeln und unter ihre Fußmatte legen. Silberpapier deswegen, weil die Diebe ein Gerät hätten, das Edelmetalle orten könne. Dies könne mit dem Silberpapier verhindert werden. Die Polizei würde die Wertgegenstände abholen und am nächsten Tag um 9 Uhr wieder freigeben.