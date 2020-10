Rund 20 Anrufe in Mönchengladbach : Falsche Polizisten mit fetter Beute

In Mönchengladbach haben sich Trickbetrüger am Mittwoch bei mehreren Senioren als Polizisten ausgegeben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Betrüger brachten eine 80-Jährige um ihr Erspartes und ihren Schmuck. Sie nutzten eine Masche, die der Polizei bereits bekannt ist. Allerdings argumentierten sie bei dem Mönchengladbacher Fall so perfide, dass die Frau ihnen glaubte.

Falsche Polizisten haben am Mittwoch eine 80-jährige Frau aus Hardt in die Falle gelockt. Die Trickbetrüger präsentierten ihrem Opfer eine Geschichte aus Fakten und Fiktion offenbar so geschickt, dass die Frau ihnen glaubte und ihr Erspartes und Schmuck aushändigte.

Einen (tatsächlich existierenden) Termin am Nachmittag habe man bereits auf eine spätere Uhrzeit verschoben und außerdem sei der Mann, der vor ihrem Haus hin- und hergehe der Tatverdächtige, den man gerade observiere. Weiterhin beschrieben ihr die „Polizisten“, wo und wann in ihrem Wohnviertel in der Vergangenheit bereits eingebrochen wurde. Diese Angaben deckten sich mit den Informationen, die der Frau aus der Presse bekannt waren. Am Ende ließ sich die 80-Jährige überzeugen. Sie hob Erspartes (mehrere tausend Euro) bei der Bank ab und legte es zusammen mit Schmuck und weiteren Wertgegenständen in einer Tüte vor die Tür. Sie sah, wie der Mann die Tüte nahm und ging davon aus, dass die Polizei ihn noch festnehmen würde. Die „Beamten“ meldeten sich aber nie wieder bei ihr. Dadurch wurde sie letztendlich misstrauisch und bemerkte, dass Betrüger sie hinters Licht geführt hatten.