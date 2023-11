Trickdiebstahl in Mönchengladbach Falsche Handwerker bestehlen 98-Jährigen

Trickdiebe haben am Dienstag, 31. Oktober, einen 98-Jährigen aus dem Stadtteil Rheindahlen bestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann gegen 11 Uhr zwei Männern die Haustür geöffnet. Diese erklärten ihm, dass sie Techniker seien und Wasserleitungen im Haus kontrollieren müssen, da es einen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft gegeben hätte. Dazu zeigten sie Ausweise vor. Der Senior äußerte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Männer und gewährte ihnen zunächst keinen Eintritt. Erst als sie ihren angeblichen Chef dazu riefen und dieser lautstark mitteilte, dass dringend die beim Wasserrohrbruch entstandenen Keime aus dem Haus entfernt werden müssen, gab der Senior nach und ließ das Trio ins Haus.