Kritik an Verkehrsprojekt in Mönchengladbach Parkplätze sollen wegen neuer Fahrradstraße wegfallen

Die Fahrt über die Schmölderstraße kann schnell zum Slalom-Par­cours werden: Rechts und links stehen Autos am Fahrbahnrand, auch die Flächen zwischen den Bäumen sind vor allem in Richtung Hubertusstraße zugestellt. Dass die Stadtverwaltung nun dort und in Abschnitten der Eisenbahnstraße sowie der Goetersstraße eine neue Fahrradstraße einrichten will und dafür Parkplätze wegfallen müssten, sorgt deswegen für Kritik. Eine Übersicht.