Kolumne Mensch Gladbach : Fahrradfreundlich? Höchste Zeit!

Meinung Mönchengladbach Die Forderungen des Bürgerbegehrens Radentscheid gehen weit, womöglich zu weit. Klar ist aber: Beim Radverkehr muss sich Mönchengladbach endlich anders aufstellen.

Zunächst aber etwas Wasser in den Wein der Kritiker: Wer sich mal aufs Rad setzt und losfährt, wird merken, dass er damit nicht sein Leben riskiert. Zwar ist Mönchengladbach weit entfernt von jeder Stadt in den Niederlanden, die flächendeckend mit breiten, gesicherten Radwegen, vorbildlichen Ampelschaltungen und Abstellmöglichkeiten sowie rücksichtsvollen Autofahrern glänzen. Aber es gibt durchaus funktionierende Strecken, auch wenn man manchmal einen kleinen Umweg nehmen muss.

Zur Wahrheit gehört auch: Einiges hat sich schon gebessert. Auf vielen Straßen wurden breite Radstreifen in Rot markiert. Kostenpflichtiger Inhalt Die einzige Fahrradstraße der Stadt, die Blaue Route, ist trotz aller Diskussionen längst etabliert. Es gibt Radstationen an den Hauptbahnhöfen, Abstellanlagen an den S-Bahnstationen. Auch der Mangel an Fahrradständern soll nach und nach behoben werden.