Aktion in Mönchengladbach : Rekordbeteiligung beim Stadtradeln

Aktion in Mönchengladbach

Start des Stadtradelns mit dem Klimabündnis am 4. Mai. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach 1244 Teilnehmer erfuhren vom 4. bis zum 24. Mai insgesamt 248.126 Kilometer mit dem Fahrrad. Die Sieger der Aktion werden im September geehrt.

Bei der Aktion Stadtradeln haben im Mai so viele Teilnehmer wie noch nie so viele Kilometer wie noch nie mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wie die Stadt jetzt mitteilte, waren insgesamt 1244 Teilnehmer dabei, die vom 4. bis zum 24. Mai 248.126 Kilometer mit dem Rad fuhren. In 86 Teams wurden die Kilometer gezählt. Schulen, Unternehmen, Vereine, Bürgerinitiativen und Gruppen aus Familien- und Freundeskreisen nutzten die Aktion des Klimabündnisses, um sich gegenseitig zu motivieren, häufiger das Fahrrad zu nutzen und das Auto auch mal stehen zu lassen.