Kundgebung in Keyenberg: Protest und Fahrraddemo gegen Braunkohle

Mönchengladbach/Erkelenz Bis zu 3000 Demonstranten kamen mit einem Sternmarsch aus der ganzen Region zur Kundgebung nach Keyenberg – auch per Fahrrad aus Mönchengladbach. Die Demonstranten trafen auch auf RWE-Mitarbeiter.

Der Fahrradkorso mit dem Ziel Keyenberg in Erkelenz machte sich am Samstagmittag am Sonnenhausplatz auf. Er wuchs von Station zu Station, von Rheydt über Wanlo und Erkelenz bis zum Ziel, dem Protest gegen den Braunkohle-Abbau in dem Erkelenzer Dorf. Rund 300 Radfahrer beteiligten sich an der Fahrrad-Demo des ADFC Mönchengladbach. Die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ hatte zu einem Sternmarsch von Erkelenz, Mönchengladbach und Jüchen aus nach Erkelenz aufgerufen, um gegen den Braunkohleabbau und die Umsiedlung von Dörfern für den Tagebau zu protestieren. Aus Mönchengladbach waren nicht nur die Radfahrer dabei, noch mehr machten sich zu Fuß auf den Weg vom Treffpunkt in Wanlo nach Keyenberg.