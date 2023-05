Kidical-Mass-Akttionstag in Mönchengladbach Radeln für kinderfreundliche Straßen

Mönchengladbach​ · Weltweit finden jährlich Kidical-Mass-Aktionstage statt. An diesen Tagen treffen sich Bürgerinnen und Bürger, um gemeinsam mit dem Rad durch ihre Stadt zu fahren und so auf die Sicherheit von jungen Fahrradfahrern aufmerksam zu machen. Eine solche Fahrrad-Demo gab es auch in diesem Jahr wieder Mönchengladbach.

24.05.2023, 05:10 Uhr

Beim Kidical-Mass-Tag ging’s mit dem Fahrrad durch die Stadt. Foto: Markus Rick (rick)

Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ startete am Sonntag, 21 Mai, die Kidical Mass Mönchengladbach. Die Kidical-Mass-Aktionstage finden weltweit jährlich statt, um auf die Sicherheit von jungen Radfahrern aufmerksam zu machen. Die Familien-Fahrrad-Demonstration rollte in diesem Jahr verspätet durch Gladbach und Rheydt: Terminschwierigkeiten mit anderen Fahrradaktionen hatten Polizei und den ADFC-Mönchengladbach als Veranstalter veranlasst, die Tour zu verschieben. „Die Sicherheit gerade der kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht vor“, begründete Borgard Färber, Vorsitzender des ADFC-Mönchengladbach, die Entscheidung. „Kinder haben ein viel größeres Bedürfnis nach sicheren Radwegen, sie werden viel leichter übersehen, und ihre Wahrnehmung ist nicht so geschult wie die von Erwachsenen“, erläuterte Färber. Bei der Kundgebung auf dem Sonnenhausplatz lobte er die geplante „Protected Bike Lane“ auf der Hohenzollernstraße. Dort soll in beiden Fahrtrichtungen jeweils ein sogenannter geschützter Radfahrstreifen entstehen. Die Streifen sollen jeweils 2,75 Meter breit sein und mit Betonelementen vom Autoverkehr abgegrenzt werden, um Radfahrerinnen und Radfahrer zu schützen. Von Vorteil werde auch sein, wenn künftig der Ampelvorlauf für den Radverkehr verlängert werde. Das bedeutet, dass Fahrradfahrer an vielen Kreuzungen in der Stadt einen Vorsprung gegenüber Autofahrern bekommen werden. So sollen Vorrangschaltungen auf deutlich mehr Ampelanlagen ausgeweitet und die Mindestvorlaufzeit auf vier Sekunden ausgedehnt werden. 35 Teilnehmer radelten anschließend zum Rheydter Marktplatz.

(RP)