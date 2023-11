Unfall in Mönchengladbach Zwei Autos nach Kollision schwer beschädigt

Auf der Talstraße ist der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit einem geparkten Mercedes kollidiert, der Täter ist daraufhin geflüchtet. Das berichtet die Polizei Mönchengladbach. Am 19. November um etwa 12.30 sei eine 67-jährige Zeugin durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Durch das Fenster habe die 67-Jährige gesehen, wie der Kastenwagen mit einem blauen Symbol an der hinteren rechten Fahrzeugseite mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B59 fuhr. Die Polizei teilt mit, dass es sowohl bei dem schwarzem Mercedes Kombi, als auch bei einem Peugeot 308, der links neben dem Mercedes geparkt war, zu schweren Sachschäden gekommen sei. Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer des Kastenwagens, sich unter folgender Rufnummer zu melden: 02161 290