Kolumne Mensch Gladbach Fällt die Seestadt jetzt ins Wasser?

Natürlich, mag der Verstand murmeln und sich an Geropark, Platz der Republik und den im Bau befindlichen Busbahnhof erinnern. Das wird das in Mönchengladbach quasi genetisch verordnete Gefühl der Unzufriedenheit mit der eigenen Stadt aber kaum lindern. Im Gegenteil: In den sozialen Netzwerken wächst der Frust, das war schon kurz nach Bekanntwerden des OVG-Urteils zu beobachten. Die Seestadt-Panne droht da wie ein Brandbeschleuniger zu wirken, weshalb die Gefahr groß ist, dass am Ende mehr geheilt werden muss als Planungsfehler: ein gestörter Stolz auf die Heimatstadt.