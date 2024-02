Fehlendes Personal in Mönchengladbach Fachkräftemangel gibt es auch im Jugendamt

Vernachlässigung, sexuelle, psychische oder körperliche Gewalt — im Jahr 2022 gab es einen neuen Höchststand bei der Kindeswohlgefährdung. Mehr als 62.000 Fälle meldete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden für Deutschland. In Mönchengladbach gingen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes 1070 Hinweisen auf mögliche Kindeswohlgefährdung nach. 190-mal stellte sich heraus, dass Kinder akut gefährdet waren, in 241 Fällen gab es eine latente Gefährdung, 336-mal stellte sich heraus, dass Kinder zwar nicht in Gefahr sind, die Familien aber Hilfsbedarf haben.