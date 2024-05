Demolierte Haltestellen in Mönchengladbach „Wir beobachten aktuell eine riesige Vandalismus-Welle“

Mönchengladbach · Innerhalb eines Monats sind so viele Haltestellen demoliert worden wie sonst in einem Jahr. Wer in solchen Fällen zuständig ist, und weshalb es keine schnelle Lösung für das Problem gibt.

30.05.2024 , 12:00 Uhr

Ein Beispiel von vielen: Die Haltestelle „Hehner Straße, Brücke“ in Holt ist demoliert worden. Die Rückscheibe und das Glas der Fahrplanvitrine sind zerschlagen. Foto: Carsten Pfarr