Neueröffnung in Mönchengladbach : „Café Extrablatt“ baut am Alten Markt um

Mönchengladbach Das frühere „Graefen + König“ ist derzeit eine Baustelle: Franchisenehmer Stipe Madzar richtet dort eine Filiale der Kette „Café Extrablatt“ ein. Mehr als eine Million Euro wird dort investiert.

Was „Café Extrablatt“ ist ein deutsches Unternehmen für Systemgastronomie mit Sitz in Emsdetten. Systemgastronomie bedeutet, dass die Cafés von der Zentrale aus nach einheitlichen Standards beliefert werden.

Klar ist bereits jetzt, dass es einen Garten mit Raucherplätzen geben soll. Außerdem wird eine Borussia-Ecke eingerichtet. Das ist in vielen Cafés der Franchise-Kette in Bundesliga-Städten üblich. Hollmann hofft, dass „wir Borussia dafür begeistern können“. Dort wird es dann auch Spiele der Fußball-Bundesliga zu sehen geben. Außerdem ist eine Kinderecke geplant mit alten Schulbänken, wo die kleinen Besucher malen und spielen können. „Wir wollen den Alten Markt mit diesem Café ein wenig neu beleben und junge Leute und Jugendliche aus dem Bereich des Minto wieder in die Oberstadt holen“, sagt Hollmann. Die Eröffnung ist spätestens für Dezember dieses Jahres geplant.

Damit wird innerhalb weniger Monate eine Lücke in der Mönchengladbacher Gastronomie in prominentester Lage geschlossen. Ende Januar hatte der Betreiber des „Graefen + König“ angekündigt, das Lokal nach 26 Jahren zu schließen. Das große Restaurant mit angeschlossener Bar (insgesamt mehr als 300 Quadratmeter Fläche) war für viele Stammgäste eine Institution. Weil es Probleme mit einer Neueröffnung am „Alter Markt“ in Köln gab, die sich ungeplant verzögerte, wurde es mit der Finanzierung schwierig. Der Betreiber musste daraufhin für das „Graefen + König“ Insolvenz beantragen.