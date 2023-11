Experten aus Mönchengladbach So wichtig ist die Früherkennung von Brustkrebs

Als einer von drei Spezialisten sprach der Arzt zum Thema „Früherkennung und aktuelle Therapien bei Brustkrebs“. Liersch nannte alarmierende Zahlen, machte aber auch Mut: Allein in Deutschland gebe es pro Jahr rund 70.000 Neuerkrankungen. Etwa jede achte Frau sei im Laufe ihres Lebens von Brustkrebs betroffen. Der Spezialist verwies auf das Mammographie-Screening als eines von zwei großen Vorsorgeprogrammen in Deutschland. Frauen ohne Symptome erhalten zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre eine Einladung zur Untersuchung. Bei Frauen mit einer bekannten familiären Belastung sollte die Vorsorge bereits im 25. bis 30. Lebensjahr beginnen. Ohne familiäre Vorbelastung empfehle sich, ab dem vierzigsten Lebensjahr die Brust auf mögliche Veränderungen regelmäßig abzutasten. Kleine Tumore könnten exzellent behandelt, betroffene Patientin in der Regel geheilt werden. Internationale Studien hätten gezeigt, dass dank Früherkennung die Sterblichkeit drastisch gesunken sei, so Liersch.